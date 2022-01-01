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Спасатели в Австралии Спасатели в Австралии
Киноафиша Фильмы Спасатели в Австралии Спасатели в Австралии, 1990: актеры и роли
The Rescuers Down Under Спасатели в Австралии 1990 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Спасатели в Австралии, 1990: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гендель Батой Майк Габриэль
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Пес-самурай и город кошек
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