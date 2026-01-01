Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Rescuers Down Under
Poster of The Rescuers Down Under
Poster of The Rescuers Down Under
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Rescuers Down Under

The Rescuers Down Under

The Rescuers Down Under 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The R.A.S. agents, Miss Bianca and Bernard, race to Australia to save a boy and a rare golden eagle from a murderous poacher.
Country USA
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1990
World premiere 16 November 1990
Release date
16 November 1990 Russia 6+
4 July 1991 Australia
29 November 1991 Denmark
27 November 1991 France
4 December 1991 Germany
11 October 1991 Great Britain
25 October 1991 Ireland
16 November 1990 Kazakhstan
6 December 1991 Netherlands 6
6 November 1991 Spain
29 November 1991 Sweden
16 November 1990 USA
16 November 1990 Ukraine
MPAA G
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $27,931,461
Production Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners IV, Walt Disney Animation Studios
Also known as
The Rescuers Down Under, Bernando y Bianca en Cangurolandia, Bernard och Bianca i Australien, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, Bernard ja Bianca Australiassa, Спасатели в Австралии, Avstraliyada xilasedicilər, Avstraliyadagi qutqaruvchilar, Bernard & Bianca - SOS fra Australien, Bernard & Bianca Australiassa, Bernard & Bianca i Australien, Bernard & Bianca: Peripeteies stin akri tis Gis, Bernard et Bianca au pays des kangourous, Bernard et Bianca en Australie, Bernard i Bianka w krainie kangurów, Bernard ja Bianca, Bernard og Bianca i Australia, Bernard und Bianca im Känguruland, Bernardo e Bianca na Cangurulândia, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Bianca e Bernie nella terra dei canguri, De reddertjes in Kangoeroeland, Đội Cứu Hộ 2, Gelbėtojai Australijoje, Los rescatadores en Cangurolandia, Mentőcsapat a kenguruk földjén, Resitelji iz Avstralije, Spasioci u Australiji, Μπερνάρ και Μπιάνκα: Περιπέτειες στην άκρη της Γης, Австралиядағы құтқарушылар, Рятувальники. Операція Австралія, Спасителите: В Австралия, ビアンカの大冒険　ゴールデン・イーグルを救え！, 救難小英雄澳洲歷險記
Director
Hendel Butoy
Mike Gabriel
Cast and Crew
Similar films for The Rescuers Down Under
The Rescuers 7.3
The Rescuers (1977)
Fantasia 2000 7.1
Fantasia 2000 (1999)
FernGully: The Last Rainforest 6.8
FernGully: The Last Rainforest (1992)
An American Tail: Fievel Goes West 6.5
An American Tail: Fievel Goes West (1991)
DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp 7.0
DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp (1990)
Oliver & Company 6.9
Oliver & Company (1988)
The Great Mouse Detective 7.2
The Great Mouse Detective (1986)
An American Tail 7.2
An American Tail (1986)
The Black Cauldron 6.4
The Black Cauldron (1985)
The Fox and the Hound 7.3
The Fox and the Hound (1981)
Pete's Dragon 5.9
Pete's Dragon (1977)
Robin Hood 7.7
Robin Hood (1973)
Cartoon in Collections
Animated Films About Friendship Animated Films About Friendship
Feature-Length Cartoons about Animals Feature-Length Cartoons about Animals

Cartoon rating

6.7
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Miss Bianca Oh, Captain. Is this a non-stop flight to Australia?
Wilbur Well, uh, not exactly. No. I can definitely say no. We're gonna have to make connections with a bigger bird. Non-stop? Who do I look like, Charles Lindbergh?
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, South Korea / USA, Documentary, Music
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
2026, Russia, Family, Fantasy, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Uvolit Zhoru
Uvolit Zhoru
2026, Russia, Comedy, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more