Фильмы
Девушка из Джерси
Награды и номинации фильма Девушка из Джерси
Награды и номинации фильма Девушка из Джерси 2004
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
