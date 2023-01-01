Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Долина папоротников: Последний тропический лес Долина папоротников: Последний тропический лес
Киноафиша Фильмы Долина папоротников: Последний тропический лес Фильмы похожие на Долина папоротников: Последний тропический лес
FernGully: The Last Rainforest Долина папоротников: Последний тропический лес 1992 / США / Австралия
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Долина папоротников: Последний тропический лес

Вся информация о мультфильме
Феи
Феи
семейный, анимация, фэнтези 2008, США
7.0
Долина Папоротников 2: Волшебное спасение (видео)
Долина Папоротников 2: Волшебное спасение (видео)
семейный, анимация, фэнтези, приключения 1998, США
4.0
Покахонтас
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация 1995, США
8.0
Волшебный меч: Спасение Камелота
Волшебный меч: Спасение Камелота
комедия, фэнтези, анимация, приключения 1998, США
6.0
Балто
Балто
приключения, семейный, анимация 1995, США
7.0
Каникулы Гуфи
Каникулы Гуфи
семейный, приключения, анимация 1995, США
7.0
Повелитель страниц
Повелитель страниц
семейный, приключения, анимация, детектив, фэнтези 1994, США
7.0
Дюймовочка
Дюймовочка
анимация, семейный, фэнтези 1994, Ирландия / США / Канада / Дания / Испания / Польша / Венгрия
6.0
Принцесса Лебедь
Принцесса Лебедь
анимация, комедия, семейный 1994, США
6.0
Игрушки
Игрушки
комедия, фэнтези 1992, США
5.0
Рок ку-ка-ре-ку
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Американская история 2: Фивел едет на Запад
Американская история 2: Фивел едет на Запад
анимация, приключения, семейный 1991, США
6.0
Спасатели в Австралии
Спасатели в Австралии
семейный, приключения, анимация 1990, США
6.0
Маленький Немо: Приключения в стране снов
Маленький Немо: Приключения в стране снов
анимация, фэнтези, приключения 1989, Япония / США
7.0
Все псы попадают в рай
Все псы попадают в рай
сказка, анимация, приключения, семейный, мюзикл 1989, США / Великобритания / Ирландия
7.0
Земля до начала времен
Земля до начала времен
приключения, семейный, анимация 1988, США / Ирландия
6.0
Американская история
Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный 1986, США
7.0
Возвращение в страну Оз
Возвращение в страну Оз
сказка, приключения, семейный 1985, Великобритания / США
6.0
Секрет Н.И.М.Х.
Секрет Н.И.М.Х.
анимация, драма, фантастика, фэнтези, семейный 1982, США
7.0
Последний единорог
Последний единорог
семейный, анимация, фэнтези 1982, США / Япония / Германия / Великобритания
8.0
Полет драконов
Полет драконов
семейный, приключения, анимация, фэнтези, мелодрама 1982, США
7.0
Попай
Попай
семейный, приключения, комедия 1980, США
5.0
Спасатели
Спасатели
драма, сказка, криминал, приключения, анимация, семейный 1977, США
7.0
Храбрый плавник
Храбрый плавник
анимация 2012, Китай / Канада
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше