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Долина папоротников: Последний тропический лес
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FernGully: The Last Rainforest
Долина папоротников: Последний тропический лес
1992 / США / Австралия
7.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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