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Долина папоротников: Последний тропический лес Долина папоротников: Последний тропический лес
Киноафиша Фильмы Долина папоротников: Последний тропический лес Долина папоротников: Последний тропический лес, 1992: актеры и роли
FernGully: The Last Rainforest Долина папоротников: Последний тропический лес 1992 / США / Австралия
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Долина папоротников: Последний тропический лес, 1992: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Билл Кройер Bill Kroyer
В ролях
Тим Карри Тим Карри Tim Curry Саманта Мэтис Samantha Mathis Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater
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