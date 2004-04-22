«Затоiчи»: Рецензия Киноафиши

Впервые слепой массажист Затоичи, помимо основного своего ремесла зарабатывавший на жизнь иглоукалыванием и азартными играми, появился на экране в 1962 году. Во всех 26 частях цикла (последняя вышла в 1989-м) Затоичи защищал всевозможных сирых и обездоленных при помощи фехтования, сумо, дзюдо и джиу-джитсу, хотя по преимуществу, конечно, орудовал мечом. Сюжеты этих двух с лишним десятков картин, перекочевавшие из романов Кана Симодзавы, были в высшей степени неприхотливы и представляли собою попросту бульварное чтиво на японский лад, однако попадались периодически и весьма экзотические эпизоды: так, в 1971 году был снят фильм «Затоичи встречает Однорукого Фехтовальщика», где героическому слепцу пришлось сразиться с не менее уникальным персонажем, вышедшим из недр студии «Shaw Brothers». Во всех 26 лентах главную роль сыграл Синтаро Кацу, умерший в 1997 году от рака горла. В том же 89-м, когда в Японии снималась последняя – 26-я – серия про Затоичи, американский сценарист Чарльз Роберт Карнер адаптировал для австралийца Филлипа Нойса один из сценариев Риодзо Казахары о благородном слепце: в итоге на экраны вышла сделанная с достойным восхищения драйвом и отменно смешная «Слепая ярость», где роль слепого борца за справедливость (правда, уже не массажиста, а просто вернувшегося из Вьетнама солдата) сыграл Рутгер Хауэр. Такеси Китано, возродивший канувшую было в прошлое сагу, взялся за ее реанимацию совершенно случайно – по дружбе. И поскольку удручающая стандартность предыдущих фильмов его решительно не устроила, он принялся за переделку материала: «…раньше у всех серий был практически идентичный сюжет, главная идея в фильмах с Кацу была – создать фон для демонстрации всех его выдающихся знаний и умений. Это было что-то вроде витрины. Что касается моего Затоичи, я хотел изменить не только внешний вид, но и отчасти ментальность этого персонажа. Я поменял всё – вплоть до цвета его одежды: герои “Затоичи” всегда ходили в таких мрачных, темных одеяниях, и я подумал, что для сегодняшнего зрителя это будет неправильно. Еще я поменял цвет ножен – старый Затоичи носил такие деревянные грязные ножны. С визуальной точки зрения в цветном фильме они смотрелись бы не особенно привлекательно. И тогда я сделал ножны красными. Ну вот, и после того как я поменял цвет одежды и ножен, я понял: темные волосы в таком обрамлении будут смотреться как-то не круто. И я стал блондином». Затоичи в исполнении Китано стал не только блондином – из традиционно мрачного и сурового ревнителя справедливости он превратился в постоянно посмеивающегося хитреца (недаром дублировать Затоичи поручили Джигарханяну), который до такой степени непрост, что в финале… Впрочем, секрет китановского Затоичи вы узнаете сами, если досмотрите до конца. Визуально картина решена весьма интересно, как и все фильмы зрелого Китано. На этот раз создатель «Кукол» и «Фейерверка» разделяет стандартные бытовые и экшн-сцены энергетически насыщенными карнавальными кадрами и искусно выстраивает многофигурные общие планы с разнонаправленно движущимися группами персонажей (особенно примечателен эпизод с первым появлением Затоичи). Кровь, которая хлещет фонтанами, как в тарантиновском «Убить Билла», – рисует на стенах иероглифы, и искусство движения мечом по телу противника становится своего рода искусством каллиграфии. Правда, несмотря на все это, Китано не удалось укротить явную замшелость сюжета, так что перед нами – очевидный кентавр: хитроумием разноплановых режиссерских построений практически весь фильм правит довольно-таки дешевая интрига. Vlad Dracula