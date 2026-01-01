Оповещения от Киноафиши
Город Бога
Награды и номинации фильма Город Бога
Награды и номинации фильма Город Бога 2002
Оскар 2004
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший монтаж
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2002
Премия "Видение" – специальная награда
Победитель
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
