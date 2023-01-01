Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Город Бога Город Бога
Киноафиша Фильмы Город Бога Город Бога, 2002: актеры и роли
Cidade de Deus Город Бога 2002 / Бразилия / Франция
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Город Бога, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Катя Лунд Kátia Lund Фернанду Мейреллиш Fernando Meirelles
В ролях
Александр Родригес Леандро Фирмину Феллипе Хаагенсен Phellipe Haagensen Дуглас Сильва Джонатан Хаагенсен Jonathan Haagensen Матеус Нахтергеле Matheus Nachtergaele Сеу Жоржи Сеу Жоржи Seu Jorge Алисе Брага Алисе Брага Alice Braga Эмерсон Гомес Emerson Gomes Эдсон Оливейра Edson Oliveira Микель де Суза
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше