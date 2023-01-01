Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Город Бога
Город Бога, 2002: актеры и роли
Cidade de Deus
Город Бога
2002 / Бразилия / Франция
Трейлер
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Город Бога, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Катя Лунд
Kátia Lund
Фернанду Мейреллиш
Fernando Meirelles
В ролях
Александр Родригес
Леандро Фирмину
Феллипе Хаагенсен
Phellipe Haagensen
Дуглас Сильва
Джонатан Хаагенсен
Jonathan Haagensen
Матеус Нахтергеле
Matheus Nachtergaele
Сеу Жоржи
Seu Jorge
Алисе Брага
Alice Braga
Эмерсон Гомес
Emerson Gomes
Эдсон Оливейра
Edson Oliveira
Микель де Суза
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Рецензия
Отзывы
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить