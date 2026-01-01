Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Родригес
Alexandre Rodrigues
Киноафиша
Персоны
Александр Родригес
Александр Родригес
Alexandre Rodrigues
Дата рождения
21 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Город Бога
(2002)
7.0
Город Бога: Борьба накаляется
(2024)
5.0
Антикиднепперы
(2018)
Фильмография Александр Родригес
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2024
2018
2002
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
7
Город Бога: Борьба накаляется
драма, криминал
2024, Бразилия
5
Антикиднепперы
E.A.S.: Esquadrão Antissequestro
боевик, криминал
2018, Бразилия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
8.2
Город Бога
Cidade de Deus
триллер, криминал, драма
2002, Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667