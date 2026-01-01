Оповещения от Киноафиши
Александр Родригес Alexandre Rodrigues
Киноафиша Персоны Александр Родригес

Александр Родригес

Alexandre Rodrigues

Дата рождения
21 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Город Бога 8.2
Город Бога (2002)
Город Бога: Борьба накаляется 7.0
Город Бога: Борьба накаляется (2024)
Антикиднепперы 5.0
Антикиднепперы (2018)

Фильмография Александр Родригес

Жанр
Год
Город Бога: Борьба накаляется 7
Город Бога: Борьба накаляется
драма, криминал 2024, Бразилия
Антикиднепперы 5
Антикиднепперы E.A.S.: Esquadrão Antissequestro
боевик, криминал 2018, Бразилия
Город Бога 8.2
Город Бога Cidade de Deus
триллер, криминал, драма 2002, Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
