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Эдсон Оливейра Edson Oliveira
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Эдсон Оливейра

Edson Oliveira

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Город Бога 8.2
Город Бога (2002)

Фильмография Эдсон Оливейра

Город Бога 8.2
Город Бога Cidade de Deus
триллер, криминал, драма 2002, Бразилия / Франция
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