Фильм «Сволочи», в сущности, не так уж страшен и радикален, как можно было понять из роликов, крутившихся несколько месяцев в кинотеатрах. Все самые жесткие и бескомпромиссные кадры как раз в эти самые ролики и вошли, остальное же в фильме – то, что можно условно назвать смягчающей разгоряченное зрительское сердце/око «лирикой». Изображенные в картине события 1943 года основаны на воспоминаниях именитого писателя и кинодраматурга Владимира Кунина, после «Хроники пикирующего бомбардировщика»…
Остается только надеятся что такого в действительности не было. А самое главное не будет
http://www.kp.ru/daily/23652/49495/
Смотреть подобные фильмы - все равно что геббельсовскую пропаганду, рот разинув.
Пришлите мне ссылки на документы о существовании _детских_ разведшкол навроде показанных в фильме.
То что дети в войну совершали подвиги, в т.ч. в тылу врага - известный факт. Пионеры-герои, "Сын полка", "Иваново детство" - этого никто не скрывал в советское время. Не было школ, где цинично из детей готовили смертников, одноразовых диверсантов. А у немцев были, и они готовили из наших детей диверсантов, тому есть документальные подтверждения.
Да и Вам не советую. ИМХО.
Кстати, с автором статьи я побеседовал. Не сложилось у меня мнения, что парень прилично знает историю ВОВ. Вон, как вчера ФСБ раскричалось - так что, думаю, статья заказная.
Я еще поместил сылку на слова Кунина, где он признался, как бы это помягче сказать, в художественном вымысле что ли. :-)
Тоже по заказу сработал? ;-)
Героическим этот вымысел я бы не назвал, очередной опус об "ужасах сталинского тоталитаризма". Типа, победили вопреки. Защищать Родину - великая честь, а уж в разведку и в диверсанты брали только комсомольцев с отличными характеристиками. Взрослых уголовников в разведку могли брать только в сериале "Штрафбат".
Уголовщина тогда и сегодня отличалась незначительно: разве что статья о преследовании гомосексуалистов постоянно кочевала. :-)
"Известия.RU
Игорь Потапов
"Вымысел авторов огульно очерняет историю армии и спецслужб"
- Писатель Кунин, видимо, узнал о существовании подобных школ из прессы, которая публиковала это в 70-80-е годы, - считает член правления Общества изучения истории отечественных спецслужб Олег Матвеев. - Тогда журналисты разыскивали тех детей, которых немцы, "Абверкоманда-203", использовали для фронтовой работы. Кунин мог это читать и сделать из немецкой школы советскую.
Когда мы узнали о съемках, внимательно прочли повесть. Затем проверили архивы ФСБ и коллег из КНБ Казахстана - действие разворачивается на их территории, в горах Алатау. Даже намеков на существование подобной школы мы не нашли. Должен ответственно заявить, как человек, 11 лет проработавший в Центральном архиве ФСБ, что все материалы фронтовых диверсионных и разведгрупп, действовавших по линии НКВД, полностью сохранились. Ничего не уничтожено. Мы проверяли Центральный архив Минобороны - у них тоже нет данных по таким школам. Обратились к ветеранам бригады особого назначения (ОМСБОН НКВД-НКГБ), они подтвердили, что моложе 17 лет курсантов в диверсионных группах не было. Да и сам писатель Кунин был в 17 лет призван. Другое дело, дети в партизанских отрядах и сыновья полков. А в фильме речь идет о принудительном привлечении детей к диверсионной работе.
[Мы еще в апреле предлагали авторам фильма помочь с материалом о реальных событиях - советских детях в Гемфуртской школе абвера. Там есть и сюжет для драматургии: в школу был заброшен агент СМЕРШ, который перевербовал воспитателей и вывел 44 детей к советским частям.] Но авторы предпочли все перевернуть, как результат - их художественный вымысел огульно очерняет историю армии и спецслужб.
Михаил Виноградов "
меня друзья заманили сказали что очень прикольный фильм
и стоит сходить...
я вообще очень часто хожу на новинки...
так что сегодня буду прикалываться со СВОЛОЧЕЙ...
В чём фильм не понравился (субективно):
1. Убийство монтировкой – красиво, зрелищно, но мало вероятно.
2. Добрый казах парень, умерший со словами на устах «Чего, же вы творите, пацаны» - сомнителен. Был один знакомый, вернее, сосед-дедушка(киргиз), который служил в НКВД (в войну в заградотрядах, после войны во Фрунзе (в принципе не далеко от Алма-Аты)), так он говорил, что, выезжая на подобные задания с такими последствиями (убийство сторожа), сначала стреляли (благо склад в фильме не нефтехранилище), а потом, только заходили.
3. На счёт реальности событий, не знаю, хотя надо сказать, что пошел на фильм из-за аннотации к фильму (сценарий, идея – понравилась, надо книжку почитать ). Вполне возможно использовать подростков в военных действиях, правда не такими вот супер бойцами, увешенными с ног до головы вооружением и взрывчаткой, а для диверсий (ребёнок меньше привлечет внимание) – пример тому, замечательные советские фильмы «Орлёнок», «В.Трубачёв». ……Да, чего-то вспомнилось, исторический факт, в Бородинском сражении участвовали и подростки (юные офицеры, тогда с пелёнок записывали в армию, а к 13 годам – уже почти «лёнтенант старшой»).
4. Очень слабая актерская игра главных героев (взрослые не в счёт) наигранность, излишняя уверенность…., хотя может в этом виноват режиссер, единственно, кто понравился «Молдаванин – если чё» (Армянин и жид – интерпретации Студдибеккера).
5. Ну комп. графика не хуже, чем в «Первый после бога» (ха-ха).
6.Сцены работы диверсантов – не проработаны (в смысле, могло, было быть (да здравствует русский язык) снято позрелищнее.
7. Хранение горючего в скалах – как-то уж накладно получается, тем более всего запаса группировки (кажется, так было сказано), хм….. Все равно, что хранить г….. эээээ…. глину в швейцарском сейфе. Ну, хотя, конечно, глина бывает разная.
А вообще, русскому кинематографу нужны такие фильмы. Только надо снимать их получше.
Пытаться говорить о достоверности... ммм... а зачем? Кинг-Конг - это тоже реальные события? А Терминатор? А Война Миров или Пластелиновый Конец?
Ага. И там, и там вранье. Если смотреть такое вранье отовсюду, то постепенно "жестокость советского правительства" станет медицинским фактом. :-)
Хочется поубивать детишек без претензий к историчности - снимайте "Королевскую Битву 3". :-)
Должен признать, что в таких тонкостях, равно как и в сортах говна не разбираюсь. К Т. Китано с его КБ 1,2 у меня претензий нет, кроме того что КБ-2 скучная. :-)
Во-вторых: Я так, понимаю, что фильм Вам все-таки понравился, раз Вас больше всего задело, то, что сюжет фильма не реален.
Неа, не понравился. Я его даже не смотрел - вполне достаточно рекламы. Все эти "шедевры" сляпаны по одному шаблону, достаточно посмотреть один. "Русские недели в Мак-Дональдс!" ;-)
И в-третьих: Мне кажется, что каждый видит в любом фильме то, "что он видит", т.е. можно в фильме "Сволочи" искать достоверности событий, можно достоверности костюмов, а можно увидеть искалеченные войной и жизнью судьбы пацанов, сложность
Это верно. Я вижу, что в стране сейчас по официальным данным 1.5 млн. беспризорников и население уменьшается в среднем по 1 млн. в год, а другие смотрят фильм "Сволочи" и радуются в какое прекрасное время мы живем - без "жестокостей советского правительства", которое "скорее всего правда". :-D
Ага. И еще я по своему крестьянскому недоразумению не прыгаю из окошка, чтобы представить что из этого выйдет. :-)
Если завтра всех будут зазывать посмотреть очередной "шедевр", который расскажет "всю правду" о подвиге Маресьева (лично Л.П. Берия заставлял его летать на протезах, угрожая Сибирью), я его смотреть тоже не пойду, но люди с незамутненным сознанием, способные смотреть один и тот же поганенький фильм в разных декорациях декорациях, вызывают мое искреннее восхищение. :-)
По мне так лучше оригинальный голливудский боевичок посмотреть, чем обезьянньи потуги наших режиссеров с претензией на историчность почему-то. По сравнению с этой историчностью "Рембо в Афганистане" - документальный фильм. :-)
Разные случаи бывают. Я, например, знаю человека, на которого за время войны три раза похоронки приходили. Он жив до сих пор (хотя досталось тогда ему здорово).
Кот мог попасть в плен, а потом сменить имя,, не афишировать себя или остаться за границей. А каждый код на развалины только Тяпа ездил. Кот, может, вообще там первый раз после войны появился.
Странный художественный вымосел, весьма вредный.
Лукьяненко о фильме:
"О сволочах.
Во френд-ленте обсуждают фильм "Сволочи". Ругаются. Негодуют. Предлагают жаловаться в правительство.
Господа, зачем? Неужели в правительстве не смотрят кино? Смотрят. Но у нас ведь свобода слова, верно?
Хороший (да, хороший) писатель Кунин, ныне живущий в Германии, сочинил книгу, которую он называет "фантасмагорией", и подчеркивает, что на реальных событиях она не основана. Ну и что? Академик Сахаров в свое время рассказывал, как наши солдаты в Афгане расстреливали друг друга с вертолетов, да еще и настаивал, что это правда поскольку нет доказательств противного, Кунин хотя бы на правдивости не настаивает. Почему бы не оболгать историю своей страны и кровь ее сыновей - если за это заплатят? Потом писатель Кунин написал сценарий, а режиссер Атанесян снял кино. Но это же деньги, вы ведь понимаете! Чтобы заработать деньги, фильм может быть хорошим, а может быть скандальным. Но чтобы снять хороший фильм надо быть хорошим режиссером.
Немножко удивительно, что спонсировал фильм не госдепартамент США или немецкий бундестаг, а наше родное министерство культуры. Но ничего, в деле самоуничижения мы успешно перешли на самофинансирование.
И жаль, что к юбилею Победы кино не успели снять, тоже ужасно обидно. Но все равно, "неплохо получилось".
Да, действительно неплохо. Без шуток. Каждый может сесть и подумать.
Вообще-то, у русского народа принято, если оскорбляют родителей - не спускать этого. Что ж, сейчас оскорбили не отцов, а наших дедов и прадедов. Дождались, пока они стали беспомощны, пока их стало мало - и оскорбили. Оплевали. Заявили, что они посылали в бой детей. Приравняли к фашистам, бросавшим в бой "гитлерюгенд". Соврали - и не покраснели.
Хороший тест получился - есть ли еще у нас гордость за себя и свою страну. И есть ли она у нас - НАША страна.
P.S. Я никого и ни к чему не призываю. Но я лично больше не читаю книги Кунина и не смотрю фильмы Атанесяна, кем бы он ни выступал - режиссером или продюссером. Это мой маленький бойкот тем, кто наплевал на мою страну и на самую страшную войну в ее истории. И это самый болезненный удар по тем, кто готов продать своих отцов за деньги - не отдать им этих денег."
Про идеологию понимаю. Не понимаю чем эта "достоверность" отличается от геббельсовского "чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить". У меня есть возможность сравнить советское освещение этого вопроса с либерастическим, а для кого-то подготовка детей-камикадзе зверями из НКВД станет непреложной истиной, потому что "в фильме видели". И разница между клеветой на действительность и художественным вымыслом все-таки есть, имхо.
ОФФ: посмотрел последнюю серию сериала "Золотой теленок", посмеялся с какой непринужденностью обошли все те места у классиков, которые мешали созданию нового востребованного образа смелого предпринимателя О. Бендера. :-)
Плохо конечно рваность повествования,но и книга тоже этим грешит.Не раскрыты личности в фильме - как говорят на форуме. Вы никогда не учились в подобных "заведениях", тебя нет там, только кличка и все.
Фильм скажем средний, но лучше "9 роты", но хуже "Мы были солдатами".
Тот кто говорит, что такого не было это вряд ли. Посмотрите лучше "Кукушкины дети".
Очень спорное утверждение! Есть правда и есть правда - даже если оперировать одними и теми же фактами. Для кого-то Кровавое воскресенье - преступление против народа Николашки Кровавого-Святого, для кого то - расстрел нежелающих работать бездельников для восстановления конституционного порядка. :-)
В фильме вдобавок еще и сами факты извращены, а предлагаемая интерпретация не обязательно должна быть явной как советский пропагандистский плакат. Мне удивительно, что уже американцы снимают про нас более патриотичные фильмы, чем отечественный кинематограф - сравните "К-19" с Х. Фордом и тот же "Первый после бога" недавний.
Впрочем. если регулярно употреблять духовный фастфуд вроде обсуждаемого фильма, то как от обычного фастфуда жиреет тело, достаточно быстро ожиреет и душа, и сердце - если они никак не используются. Тогда уже не до смысловых пластов - была бы двойная порция спецэффектов. :-)
"Не брат я тебе!" (с)
Вот-вот! Инопланетяне! Правильное слово. Или носители абсолютного знания. Такими вы мне и представляетесь, рассуждая о том, на что способны русские люди, о "тоталитарном аде", опираясь при этом на источники, основанные, так сказать, на "художественном вымысле", хе-хе. :-)
"Да ведь это совсем не важно было в точности так или нет."
Эти слова надо выбить в камне на могиле мастеров либерастической пропаганды. :-)
Этот подход напоминает требование выплаты компенсации за пролитый на себя горячий кофе: "Да какая разница кто виноват, если я на этом деле могу срубить бабла?!" Понять мотивацию этих деятелей я могу, принять - нет.
Вместо "Сволочей" посмотрел фильм про разведшколу абвера "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна" - захватывающе, хотя и без спецэффектов.
Спасибо! Получил удовольствие. Подтверждения этому полету фантазии не прошу, потому что это настоящее искусство. Вроде того как некоторые художники делают произведения искусства из окурков и мятых банок. :-)
"Я таблеток не ем - я ими давлюсь. Мне больше нравится рыбок разводить .." (с)
Так как сам расширителями сознания не пользуюсь, читать ваши рецензии и просто наблюдать поток сознания - особенно интересно. :-)
http://rastaman.tales.ru/?page=3&menu1=1&menu2=2&smenu1=1&inctext=1
Есть и в мп3! Рекомендую!
Легкость мысли такая же необыкновенная. :-)
Впрочем, ученики легко превзошли учителя: достаточно заменить формальную логику в рассуждениях на женскую, и никаким фоменкам уже не угнаться. Стопудово! :-)
Выдержки из сегодняшнего интервью Атенесяна, который режиссёр, на радио Максимум:
"...когда мы снимали фильм, считали, что это правда. А тут за час(!) до премьеры выяснилось, что нет."
"...скандал вокруг хф "Сволочи" - это чья-то политическая игра!".
"...такая школа действительно была, но на оккупированной территории Украины, организованная Абвером и руководимая власовцами. Если бы мы это знали, то, конечно, сняли бы совершенно другой фильм".
Тоже прадедушка рассказал? ;-)
Sehr gut, Herr peacefrog!
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