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Трудности перевода Трудности перевода
Киноафиша Фильмы Трудности перевода Трудности перевода, 2003: актеры и роли
Lost in Translation Трудности перевода 2003 / США / Япония
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16 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Трудности перевода, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
София Коппола София Коппола Sofia Coppola
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Акико Такешита Кадзуёши Минамимагои Казуко Шибата Таке Рюичиро Баба Акира Ямагучи Кэтрин Ламберт Catherine Lambert Франсуа дю Буа Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris
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