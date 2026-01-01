Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Акира Ямагучи
Akira Yamaguchi
Акира Ямагучи
Акира Ямагучи
Akira Yamaguchi
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Трудности перевода
(2003)
6.1
Шум
(2007)
Фильмография Акира Ямагучи
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2007
2003
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.1
Шум
Noise
комедия, криминал, драма
2007, США
7.4
Трудности перевода
Lost in Translation
драма, комедия, мелодрама
2003, США / Япония
Рецензия
