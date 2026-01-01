Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Акико Моноу
Akiko Monô
Киноафиша
Персоны
Акико Моноу
Акико Моноу
Akiko Monô
Дата рождения
2 апреля 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Рост
162 см
Актерское амплуа
Фантастический герой, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Трудности перевода
(2003)
6.0
Человек-пуля
(2009)
Фильмография Акико Моноу
6
Человек-пуля
Tetsuo: The Bullet Man
фантастика, боевик
2009, Япония
7.4
Трудности перевода
Lost in Translation
драма, комедия, мелодрама
2003, США / Япония
Рецензия
