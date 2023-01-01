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12 подвигов Астерикса
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Douze travaux d'Astérix, Les
12 подвигов Астерикса
1976 / Франция
6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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