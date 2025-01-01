Меню
О персоне
Фильмография
Ариана Ричардс
Ariana Richards
Ариана Ричардс
Ариана Ричардс
Ariana Richards
Дата рождения
11 декабря 1979
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Хилдсбург, Калифорния, США
Популярные фильмы
8.1
Парк Юрского периода
(1993)
8.0
Дрожь земли
(1989)
5.3
Дрожь земли 3
(2001)
Фильмография Ариана Ричардс
3
5.3
Дрожь земли 3
Tremors 3: Back to Perfection
боевик, комедия, ужасы
2001, США
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
Смотреть трейлер
8
Дрожь земли
Tremors
комедия, ужасы
1989, США
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
