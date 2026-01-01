Оповещения от Киноафиши
1
Мартин Ферреро
Martin Ferrero
Мартин Ферреро
Мартин Ферреро
Martin Ferrero
Дата рождения
29 сентября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Брокпорт, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Схватка
(1995)
8.1
Парк Юрского периода
(1993)
7.5
Самолетом, поездом, автомобилем
(1987)
6.9
Портной из Панамы
The Tailor of Panama
криминал, триллер, боевик
2000, США / Ирландия
8.2
Схватка
Heat
драма, криминал
1995, США
Смотреть трейлер
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
Смотреть трейлер
5.2
Стой! Или моя мама будет стрелять
Stop! Or My Mom Will Shoot
комедия, боевик
1992, США
7.5
Самолетом, поездом, автомобилем
Planes, Trains & Automobiles
комедия, приключения, драма
1987, США
