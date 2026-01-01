Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартин Ферреро
Мартин Ферреро Martin Ferrero
Киноафиша Персоны Мартин Ферреро

Мартин Ферреро

Martin Ferrero

Дата рождения
29 сентября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Брокпорт, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Схватка 8.2
Схватка (1995)
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода (1993)
Самолетом, поездом, автомобилем 7.5
Самолетом, поездом, автомобилем (1987)

Фильмография Мартин Ферреро

Жанр
Год
Портной из Панамы 6.9
Портной из Панамы The Tailor of Panama
криминал, триллер, боевик 2000, США / Ирландия
Схватка 8.2
Схватка Heat
драма, криминал 1995, США
Смотреть трейлер
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
боевик, фантастика, триллер, приключения 1993, США
Смотреть трейлер
Стой! Или моя мама будет стрелять 5.2
Стой! Или моя мама будет стрелять Stop! Or My Mom Will Shoot
комедия, боевик 1992, США
Самолетом, поездом, автомобилем 7.5
Самолетом, поездом, автомобилем Planes, Trains & Automobiles
комедия, приключения, драма 1987, США
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше