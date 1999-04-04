Меню
Боб Пек
Дата рождения
23 августа 1945
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
4 апреля 1999
Карьера
Актер
Место рождения
Лидс, Англия

Популярные фильмы

Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода (1993)

Фильмография Боб Пек

