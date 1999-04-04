Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Боб Пек
Bob Peck
Боб Пек
Боб Пек
Bob Peck
Дата рождения
23 августа 1945
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
4 апреля 1999
Карьера
Актер
Место рождения
Лидс, Англия
Популярные фильмы
8.1
Парк Юрского периода
(1993)
Фильмография Боб Пек
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667