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Время волков
Время волков, 2002: актеры и роли
The Time of the Wolf / Le temps du loup
Время волков
2002 / Франция / Австрия / Германия
5.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Время волков, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
В ролях
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Беатрис Даль
Béatrice Dalle
Патрис Шеро
Patrice Chéreau
Рона Хартнер
Rona Hartner
Морис Бенишу
Maurice Bénichou
Брижит Руан
Оливье Гурме
Olivier Gourmet
Серж Рябукин
Serge Riaboukine
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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