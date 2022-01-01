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Вся президентская рать
Вся президентская рать, 1976: актеры и роли
All the President's Men
Вся президентская рать
1976 / США
8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Вся президентская рать, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Роберт Редфорд
Robert Redford
Джек Уорден
Jack Warden
Мартин Болсам
Martin Balsam
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
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