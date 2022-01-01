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Вся президентская рать Вся президентская рать
Киноафиша Фильмы Вся президентская рать Вся президентская рать, 1976: актеры и роли
All the President's Men Вся президентская рать 1976 / США
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Вся президентская рать, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Джек Уорден Jack Warden Мартин Болсам Мартин Болсам Martin Balsam Хэл Холбрук Хэл Холбрук Hal Holbrook
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