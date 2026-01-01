Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Мариола Фуэнтес
Mariola Fuentes
Мариола Фуэнтес
Мариола Фуэнтес
Mariola Fuentes
Дата рождения
14 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Марбелья, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.3
Поговори с ней
(2002)
7.2
Живая плоть
(1997)
7.0
Секс из сострадания
(2000)
Актриса
8
5.1
Как стать современным мужчиной
Como Dios manda
комедия
2023, Испания
5.2
Давным-давно… жили они долго и несчастливо
комедия, музыка
2022, Испания
6.1
Кто-то должен умереть
драма, криминал, триллер
2020, Мексика/Испания
6.7
Далеко от тебя
комедия, мелодрама
2019, Испания/Италия
7.3
Поговори с ней
Hable con ella / Talk to Her
драма
2002, Испания
5.9
Десять дней без любви
Cielo abierto, El
мелодрама, комедия, драма
2001, Испания
7
Секс из сострадания
Sexo por compasio`n
драма
2000, Испания
7.2
Живая плоть
Carne trémula
триллер, мелодрама, драма
1997, Франция / Испания
