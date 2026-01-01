Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сексуальная тварь Награды и номинации фильма Сексуальная тварь

Награды и номинации фильма Сексуальная тварь 2000

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
