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Мэтт Стоун
Мэтт Стоун
Matt Stone
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Мэтт Стоун
Matt Stone
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Дата рождения
26 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
187 см
Биография Мэтта Стоуна
Родился 26 мая 1971 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Мэтта Стоуна
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
анимация, мюзикл, комедия
1999, США
7.0
Бейскетбол
комедия, спорт
1998, США
6.0
Отряд Америка: Всемирная полиция
приключения, анимация, боевик, комедия
1998, США / Германия
5.0
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25-й сезон «Южного Парка» обзавелся датой релиза
В феврале стартует показ полноценного сезона сатирической черной комедии.
Написать
18 января 2022 14:14
Кендрик Ламар и создатели «Южного Парка» выпустят экшен-комедию на тему рабовладельческого прошлого США
Амбициозным проектом занимается студия Paramount.
Написать
18 января 2022 12:19
«Южный Парк» получит еще минимум шесть сезонов, а также 14 оригинальных фильмов
Сделка с создателями оценивается в $900 млн.
Написать
6 августа 2021 17:16
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