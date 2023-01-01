Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ловец снов
Ловец снов, 2003: актеры и роли
Dreamcatcher
Ловец снов
2003 / США / Канада / Австралия
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Ловец снов, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лоуренс Кэздан
Lawrence Kasdan
В ролях
Морган Фриман
Morgan Freeman
Томас Джейн
Thomas Jane
Джейсон Ли
Jason Lee
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Related video
«Это просто ад»: сестра Фриске подумывает избавиться от проблемной дочери
Обман привел иностранцев в ужас: из чего в СССР делали «березовый сок»
Женщина весом 227 кг даже ходить не могла: посмотрите, какой красавицей стала после похудения
«Многих сливали»: вскрылась шокирующая правда о «Фабрике звезд», которую тщательно замалчивали
А как же Лера? Жена Коляна из «Реальных пацанов» вызвала недоумение в Сети
Нуждается в помощи: на Аманду из «Мелроуз Плэйс» страшно смотреть
Злой рок «прошелся» по всем пионерам из «Кортика»: повезло лишь Генке
Кончаловский был без ума от колоритной актрисы: глядя на нее сейчас, сложно представить их вместе
Внешность Джаспера из «Сумерек» вызывала много вопросов: теперь ему завидуют
Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать
Как он такое провернул? От выходок Охлобыстина у простых людей волосы дыбом
Мало кто помнит мужа Валерии молодым: осторожно, не влюбитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить