«Ловец снов»: Рецензия Киноафиши

«Ловец снов» - это смесь триллера и психологической драмы (но при этом вовсе не психологический триллер). Смотря этот фильм не испытываешь того необъяснимого, заседающего где-то глубоко внутри тебя ужаса, какой возникает при просмотре японских ужастиков, а находишься в напряжении, ожидая очередного «неожиданного» грохота или «резкого» появления на экране какой-нибудь мерзкой инопланетной твари. Завязка незамысловатая: четверо друзей отдавая дань многолетней традиции, направляются в лес поохотиться и попадают в эпицентр странных событий. Но друзья не обычные люди, каждый из них имеет определенный дар (чтение мыслей, умение видеть скрытое и т.д.), который передал им их друг детства Даддитс - мальчик страдающий синдромом Дауна.Друзья вынуждены противостоять инопланетному злу, которое решило захватить, как это не покажется банально, нашу планету. Очень не хочется рассказывать содержание этого фильма, дабы не испортить Вам просмотр. Поэтому просто попытаемся Вас заинтриговать: - Инопланетные зубастые червяки, призванные уничтожить на земле все, превратив все живые существа в себеподобных, появляются на свет очень противным (кстати, очень веселившим зрителей) способом, который не поддается описанию «высоким штилем». - Даддитс - не тот, кем он кажется… В фильме есть очень серьезные и интересные сцены, вроде аллегоричного изображения человеческой памяти. Также интересны характеры персонажей, особенно фанатичного борца с инопланетянами полковника Курца. А вот инопланетяне являются в фильме в стандартном виде (с большими глазами и расширяющейся вверх головой), правда, этому в фильме дается достойное объяснение – они предстают нам такими, какими мы хотим их видеть Мы гарантируем, что в течение фильма вы: - не менее 3 раз поморщите нос; - не менее 2 раз, поморщив нос, отвернетесь; - не менее 1 раза посмеетесь (скорее всего, также поморщив нос). P.S.Если бы была возможнозность как-то назвать нашу рецензию, то название было бы, наверное, такое:Скуби Ду спасет мир. И не подумаейте, что эта фраза лишена смысла:)