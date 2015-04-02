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Распутник Распутник
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The Libertine Распутник 2004 / Великобритания
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Распутник»

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гостьяТри 2 апреля 2015, 12:51
А как же "Пираты Карибского моря"? По-вашему там герой Деппа плохо кончил?✊ Ответ на сообщение Absolutely Fabulous от 10/01/2006 - 17:10:46
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
пустое 2 апреля 2015, 12:51
не ребята, чушь показывают, лучше водку купить!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Светуля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение melky от 16/02/2006 - 15:49:49
На DVD выйдет в конце марта!!!!!!! Тоже жду с нетерпением!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Антошка 2 апреля 2015, 12:51
Вы тут глупым спором занимаетесь, как говорится о вкусах НЕ спорят. Кому нравится Депп, кому нет, и навязывать уже не правильно и спорить тоже!

А фильм в принципе не плохой, "держится" на декорациях ну и на самом Джонни!!!!!!!!!!!! ))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yulia= 2 апреля 2015, 12:51
Супер!!!!Недавно ходила!!!!Одна из самых лучших ролей Деппа...И Малкович бесподобен.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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