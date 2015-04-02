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Распутник
Отзывы о фильме «Распутник»
The Libertine
Распутник
2004 / Великобритания
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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гостьяТри
2 апреля 2015, 12:51
А как же "Пираты Карибского моря"? По-вашему там герой Деппа плохо кончил?✊
Ответ на сообщение Absolutely Fabulous от 10/01/2006 - 17:10:46
2 апреля 2015, 12:51
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пустое
2 апреля 2015, 12:51
не ребята, чушь показывают, лучше водку купить!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Светуля
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение melky от 16/02/2006 - 15:49:49
На DVD выйдет в конце марта!!!!!!! Тоже жду с нетерпением!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Антошка
2 апреля 2015, 12:51
Вы тут глупым спором занимаетесь, как говорится о вкусах НЕ спорят. Кому нравится Депп, кому нет, и навязывать уже не правильно и спорить тоже!
А фильм в принципе не плохой, "держится" на декорациях ну и на самом Джонни!!!!!!!!!!!! ))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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yulia=
2 апреля 2015, 12:51
Супер!!!!Недавно ходила!!!!Одна из самых лучших ролей Деппа...И Малкович бесподобен.✊
2 апреля 2015, 12:51
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На DVD выйдет в конце марта!!!!!!! Тоже жду с нетерпением!!!✊
А фильм в принципе не плохой, "держится" на декорациях ну и на самом Джонни!!!!!!!!!!!! ))))
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