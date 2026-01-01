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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Максим Заусалин
Maksim Zausalin
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Персоны
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Maksim Zausalin
Дата рождения
16 августа 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Новомосковск, Россия
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Максима Заусалина
Родился 16 августа 1978 года. Новомосковск, Тульская область, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
8.1
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(2025)
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(2013)
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(2008)
Фильмография Максима Заусалина
Банда ЗИГ ЗАГ. Начало
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Главное желание
драма, мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
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мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Модель счастливой жизни
мелодрама
2017, Россия
Источник
мелодрама, мистика
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Мотыльки
драма, мелодрама, мини-сериал
2013, Украина
Сезон открытий
Sezon otkrytiy
семейный, приключения
2008, Россия / Украина
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Другие проекты Максима Заусалина
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Идеальный развод
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