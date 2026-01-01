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Максим Заусалин
Максим Заусалин Maksim Zausalin
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Максим Заусалин

Maksim Zausalin

Дата рождения
16 августа 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Новомосковск, Россия
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник

Биография Максима Заусалина

Родился 16 августа 1978 года. Новомосковск, Тульская область, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Таксопарк №13 8.1
Таксопарк №13 (2025)
Мотыльки 7.2
Мотыльки (2013)
Разведчики: Война после войны 5.7
Разведчики: Война после войны (2008)

Фильмография Максима Заусалина

Банда ЗИГ ЗАГ. Начало
исторический, детектив 2026, Россия
Таксопарк №13 8.1
Таксопарк №13
криминал 2025, Россия
Главное желание
Главное желание
драма, мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Переворот
Переворот
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Модель счастливой жизни
Модель счастливой жизни
мелодрама 2017, Россия
Источник
Источник
мелодрама, мистика 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Мотыльки 7.2
Мотыльки
драма, мелодрама, мини-сериал 2013, Украина
Сезон открытий Sezon otkrytiy
семейный, приключения 2008, Россия / Украина
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Другие проекты Максима Заусалина
Идеальный развод
16+

Идеальный развод

Билеты
Новогодний развод
12+

Новогодний развод

Информация
Вий
12+

Вий

Информация
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Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
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