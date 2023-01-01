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Человек без прошлого
Человек без прошлого, 2002: актеры и роли
Mies vailla menneisyytta
Человек без прошлого
2002 / Финляндия / Германия / Франция
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Человек без прошлого, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аки Каурисмяки
Aki Kaurismäki
В ролях
Маркку Пелтола
Markku Peltola
Кати Оутинен
Kati Outinen
Анникки Тахти
Юхани Ниемела
Кайя Пакаринен
Kaija Pakarinen
Сакари Куосманен
Sakari Kuosmanen
Эско Никкари
Esko Nikkari
Оути Маенпаа
Айно Сеппо
Aino Seppo
Пертти Свехольм
Pertti Sveholm
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