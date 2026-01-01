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Фильмография
Юхани Ниемела
Juhani Niemelä
Киноафиша
Персоны
Юхани Ниемела
Юхани Ниемела
Juhani Niemelä
Дата рождения
17 июня 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ийтти, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Человек без прошлого
(2002)
6.0
Полиция Хельсинки
(2022)
Фильмография Юхани Ниемела
6
Полиция Хельсинки
драма, криминал, триллер
2022, Финляндия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
комедия, мелодрама, драма
2002, Финляндия / Германия / Франция
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