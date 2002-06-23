В 2019 году Адель Энен выступила и обвинила режиссёра Кристофа Ружиа в сексуальных домогательствах, которые, по её словам, имели место во время съёмок этого фильма. На тот момент ей было 12 лет, и во многих сценах она была обнажена. Энен утверждала, что она подвергалась "вынужденным поцелуям в шею" и "многократным прикосновениям" со стороны режиссёра, который якобы стал одержим ею. Сначала Ружиа решительно отрицал любую вину, но после исключения из французской гильдии режиссёров, которой он когда‑то руководил, признал, что допустил "ошибки" и заявил, что не видел в своём восхищении и в тех "надеждах, которые я возлагал на неё", ничего, что могло бы причинить ей страдание с учётом её молодого возраста. Затем он попросил у неё прощения.