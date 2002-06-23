Жозеф и Хлоя кочуют по сиротским приютам и изоляторам для малолетних преступников, нигде долго не задерживаясь. Они брошены родителями, но немая Хлоя в моменты нервного возбуждения с точностью и скоростью автомата складывает мозаику дома, в котором они когда-то жили. Жозеф изо всех сил старается защитить Хлою от внешнего мира, но психологи уверяют его, что он манипулирует сестрой, внушая ей собственные подсознательные страхи и желания. Жозефу трудно разобраться, где истина, ведь им с сестрой по 12 лет. И все же они отчаянно ищут свой дом, пытаясь раскрыть тайну своего сиротства.
|11 декабря 2002
|Бельгия
|9 апреля 2004
|Великобритания
|2 октября 2003
|Венгрия
|3 января 2003
|Испания
|7 ноября 2003
|Нидерланды
|10 октября 2002
|США
|11 сентября 2002
|Франция
|11 сентября 2002
|Швейцария
|29 ноября 2002
|Южная Корея
В 2019 году Адель Энен выступила и обвинила режиссёра Кристофа Ружиа в сексуальных домогательствах, которые, по её словам, имели место во время съёмок этого фильма. На тот момент ей было 12 лет, и во многих сценах она была обнажена. Энен утверждала, что она подвергалась "вынужденным поцелуям в шею" и "многократным прикосновениям" со стороны режиссёра, который якобы стал одержим ею. Сначала Ружиа решительно отрицал любую вину, но после исключения из французской гильдии режиссёров, которой он когда‑то руководил, признал, что допустил "ошибки" и заявил, что не видел в своём восхищении и в тех "надеждах, которые я возлагал на неё", ничего, что могло бы причинить ей страдание с учётом её молодого возраста. Затем он попросил у неё прощения.