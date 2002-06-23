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Постер фильма Дьяволы
7.1
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7.1

Дьяволы

, 2002
Les diables
Франция, Испания / драма / 18+
Постер фильма Дьяволы
7.1

О фильме

Жозеф и Хлоя кочуют по сиротским приютам и изоляторам для малолетних преступников, нигде долго не задерживаясь. Они брошены родителями, но немая Хлоя в моменты нервного возбуждения с точностью и скоростью автомата складывает мозаику дома, в котором они когда-то жили. Жозеф изо всех сил старается защитить Хлою от внешнего мира, но психологи уверяют его, что он манипулирует сестрой, внушая ей собственные подсознательные страхи и желания. Жозефу трудно разобраться, где истина, ведь им с сестрой по 12 лет. И все же они отчаянно ищут свой дом, пытаясь раскрыть тайну своего сиротства.

В ролях

Адель Энель
Адель Энель
Chloé
Рошди Лабиди
Karim
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Doran
Орелия Пети
Орелия Пети
Mère Joseph
Галамела Лагра
Djamel
Доминик Реймон
Доминик Реймон
La directrice
Фредерик Пьеро
Фредерик Пьеро
Homme maison fin
Даниель Амбри
La femme de la maison
Венсан Ротье
Joseph
Mehdi Laribi
Ali
Режиссер Кристоф Ружжиа
Сценарист Оливье Лорель, Кристоф Ружжиа
Композитор Fowzi Guerdjou
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 23 июня 2002
Дата выхода
11 декабря 2002 Бельгия
9 апреля 2004 Великобритания
2 октября 2003 Венгрия
3 января 2003 Испания
7 ноября 2003 Нидерланды
10 октября 2002 США
11 сентября 2002 Франция
11 сентября 2002 Швейцария
29 ноября 2002 Южная Корея
Сборы в мире $52 047
Производство Lazennec & Associés, Alta Producción, Arte France Cinéma
Другие названия
Les diables, The Devils, Devils, Kleine Teufel, Los diablos, Ördögök, Velniūkščiai, Дьяволы, 악마들, クロエの棲む夢

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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Интересные факты

В 2019 году Адель Энен выступила и обвинила режиссёра Кристофа Ружиа в сексуальных домогательствах, которые, по её словам, имели место во время съёмок этого фильма. На тот момент ей было 12 лет, и во многих сценах она была обнажена. Энен утверждала, что она подвергалась "вынужденным поцелуям в шею" и "многократным прикосновениям" со стороны режиссёра, который якобы стал одержим ею. Сначала Ружиа решительно отрицал любую вину, но после исключения из французской гильдии режиссёров, которой он когда‑то руководил, признал, что допустил "ошибки" и заявил, что не видел в своём восхищении и в тех "надеждах, которые я возлагал на неё", ничего, что могло бы причинить ей страдание с учётом её молодого возраста. Затем он попросил у неё прощения.

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