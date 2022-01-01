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Особое мнение
Особое мнение, 2002: актеры и роли
Minority Report
Особое мнение
2002 / США
7.8
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Особое мнение, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Саманта Мортон
Samantha Morton
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
Нил МакДонаф
Neal McDonough
Спенсер Трит Кларк
Spencer Treat Clark
Стив Хэррис
Питер Стормаэр
Пэтрик Килпэтрик
Камерон Диаз
Cameron Diaz
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