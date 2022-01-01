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Киноафиша Фильмы Особое мнение Особое мнение, 2002: актеры и роли
Minority Report Особое мнение 2002 / США
7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Особое мнение, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Саманта Мортон Саманта Мортон Samantha Morton Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Кэтрин Моррис Кэтрин Моррис Kathryn Morris Нил МакДонаф Нил МакДонаф Neal McDonough Спенсер Трит Кларк Спенсер Трит Кларк Spencer Treat Clark Стив Хэррис Питер Стормаэр Пэтрик Килпэтрик Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz
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