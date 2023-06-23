Лингвистическая справочка: термин юридический, означает – «Заявление меньшинства», в российской юриспруденции применяется термин «Особое мнение». Отмечу, что тут все честно и перевод названия в нашем прокате вполне удачен. Для любознательных: Производство Twentieth Century Fox (США) совместно с DreamWorks Pictures (США). Режиссер – великий и неожиданный Стивен Спилберг, за плечами которого и Инопланетянин, и мега-успешные приключения Индианы Джонса, и ставший нарицательным Парк Юрского…
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