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Dolls Куклы 2002 / Япония
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Куклы»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Какой жесткий фильм. Нет фирменной китановской иронии, и совсем нет любви. У персонажей только банальная и ненормальная зависимость друг от друга.

Сколько хороших пар, повязанных друг с другом чувством вины и страхом, тащатся по жизни без смысла и счастья.

А тетенька с двумя обедами в руках, состарившаяся на лавочке в парке в ожидании парня, это же какая-то собачья преданность. Ведь она его и не помнит толком, не узнала, увидев, да и вовсе забыла, как только новый объект для кормления появился.

Фанат поп-звездочки, это вообще анекдот какой-то.

А ведь могли бы быть счастливы...

Китано играет персонажами, как куклами, бросает и разбивает их без сожаления.

Музыка Хисаиси в этот раз не поразила, она словно придушенная, не яркая и меланхоличная.

Одно утешение - изумительно красивая природа в кадре. Китано будто открывает перед героями восхитительно прекрасный мир, который они не замечают в собственной слепоте.

Врезался в память короткий, буквально на две-три секунды, эпизод: мертвая холодная селедка в яркой кукольной одежке.

Как-то бы не стать такой рыбиной.

10/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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