Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Куклы Постеры фильма «Куклы»

Постеры фильма «Куклы»

Вся информация о фильме
Куклы (2002) - постер 1 Куклы (2002) - постер 2
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зачем нужно оставлять стакан с солью в комнате на ночь: зарубите на носу и родне расскажите
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе
Детективам НТВ до этого сериала как до Луны: «Большая маленькая ложь» возвращается спустя 9 лет
Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала
«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?
Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»
«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось
«Гнойная заноза на теле нашего кинематографа» — кричал Михалков на празднике в честь «Москва слезам не верит»
Парк очень странного периода: на «Нетфликс» нашли замену сериалу о детишках из Хоукинса — но вместо Векны совсем другие монстры
Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше