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Алмазы ночи
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Алмазы ночи, 1964

1964 / Чехословакия
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Вторая мировая война, эшелон с еврейскими узниками. Двум юношам удается бежать...
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 25 сентября 1964
Режиссер
Я.Немец
В ролях
Ладислав Янски
Антонин Кумбера
Илзе Бишофова
Ян Ржига
Иван Аич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алмазы ночи 2 постера
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