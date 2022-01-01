Алмазы ночи, 1964

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о выходе в прокат О фильме Вторая мировая война, эшелон с еврейскими узниками. Двум юношам удается бежать... Развернуть 7.7 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 3 минуты Год выпуска 1964 Премьера в мире 25 сентября 1964 Режиссер Я.Немец В ролях Ладислав Янски Антонин Кумбера Илзе Бишофова Ян Ржига Иван Аич Все актеры и съемочная группа 2 постера

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