Киноафиша Фильмы Ночь невесты

Ночь невесты

Noc nevesty 18+
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 15 декабря 1967
Дата выхода
15 декабря 1967 Чехия
15 декабря 1967 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Noc nevesty, A menyasszony éjszakája, Holy Night, Noaptea miresei, Noc panny młodej, The Nun's Night
Режиссер
Карел Кахиня
В ролях
Яна Брейхова
Йозеф Кемр
Мнислав Гофман
Густав Валаш
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
