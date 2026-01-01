Оповещения от Киноафиши
Ночь невесты
Noc nevesty
18+
драма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
15 декабря 1967
Дата выхода
15 декабря 1967
Чехия
15 декабря 1967
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Noc nevesty, A menyasszony éjszakája, Holy Night, Noaptea miresei, Noc panny młodej, The Nun's Night
Режиссер
Карел Кахиня
В ролях
Яна Брейхова
Йозеф Кемр
Мнислав Гофман
Густав Валаш
7.1
7.2
IMDb
