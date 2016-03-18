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Фильмография
Ян Немец
Jan Němec
Киноафиша
Персоны
Ян Немец
Ян Немец
Jan Němec
Дата рождения
12 июля 1936
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 марта 2016
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.5
Алмазы ночи
(1964)
7.1
О торжестве и гостях
(1966)
6.6
The Murder of Mr. Devil
(1970)
Фильмография Ян Немец
5.5
Волк из Королевских Виноград
Vlk z Královských Vinohrad
биография, драма, комедия
2016, Чехия / Словакия / Франция
Смотреть трейлер
3.9
Пейзаж моего сердца
Krajina mého srdce
2004, Чехия
5.8
Ночные разговоры с матерью
Nocní hovory s matkou
документальный
2001, Чехия
Кодовое имя Рубин
Jméno kódu Rubín
драма
1996, Чехия
6.6
The Murder of Mr. Devil
Vrazda ing. Certa
комедия, фэнтези
1970, Чехословакия
6.5
Мученики любви
Mucedníci lásky
мелодрама
1966, Чехия
7.1
О торжестве и гостях
O slavnosti a hostech
драма, комедия
1966, Чехословакия
6.5
Жемчужины на дне
Perličky na dně
комедия
1965, Чехословакия
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