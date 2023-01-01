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Талантливый мистер Рипли
Талантливый мистер Рипли, 1999: актеры и роли
The Talented Mr. Ripley
Талантливый мистер Рипли
1999 / США
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Талантливый мистер Рипли, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Мингелла
Anthony Minghella
В ролях
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Джуд Лоу
Jude Law
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Алессандро Фабрици
Alessandro Fabrizi
Анна Лонги
Anna Longhi
Ивано Мэрскотт
Росарио Фиорелло
Джек Девенпорт
Jack Davenport
Стефания Рокка
Stefania Rocca
Серджо Рубини
Sergio Rubini
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Селия Уэстон
Celia Weston
Джеймс Ребхорн
James Rebhorn
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
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