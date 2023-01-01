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Талантливый мистер Рипли Талантливый мистер Рипли
Киноафиша Фильмы Талантливый мистер Рипли Талантливый мистер Рипли, 1999: актеры и роли
The Talented Mr. Ripley Талантливый мистер Рипли 1999 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Талантливый мистер Рипли, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Мингелла Энтони Мингелла Anthony Minghella
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Алессандро Фабрици Alessandro Fabrizi Анна Лонги Anna Longhi Ивано Мэрскотт Росарио Фиорелло Джек Девенпорт Джек Девенпорт Jack Davenport Стефания Рокка Stefania Rocca Серджо Рубини Серджо Рубини Sergio Rubini Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Селия Уэстон Селия Уэстон Celia Weston Джеймс Ребхорн Джеймс Ребхорн James Rebhorn Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall
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