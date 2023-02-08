Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит, создавшую «Талантливого мистера Рипли»

Согласно Deadline, Хелен Миррен планирует сыграть главную роль в биографической картине Switzerland («Швейцария»).

Фильм расскажет о последних годах жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (Миррен) Она прославилась как создательница цикла романов о Томе Рипли, ставшего основой для известного фильма «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном. Коротая одинокие дни своей старости в Швейцарских Альпах, Хайсмит неожиданно знакомится с молодым литературным агентом Эдвардом, который получил задание от издательства во что бы то ни стало убедить писательницу выпустить еще одну книгу о Рипли. Сначала героиня стремится отпугнуть незваного гостя, но со временем она проникается идеей поработать с юношей, в результате чего у нее получается создать целый мир, совершенно неотличимый от реальности.

Постановщиком картины выступит кинорежиссер и знаменитый клипмейкер Антон Корбейн, ранее работавший над фильмами «Контроль», который был удостоен особого упоминания на Каннском кинофестивале, «Самый опасный человек» и «Американец». Сценарий картины был написан драматургом и писательницей Джоанной Мюррей-Смит по мотивам собственной одноименной пьесы. Съемки ленты начнутся в Европе в этом году.

Кроме серии романов о Рипли, Хайсмит известна благодаря своим психологическим триллерам «Незнакомцы в поезде», «Глубокие воды» и «Цена соли». По «Цене соли» режиссер Тодд Хейнс снял фильм «Кэрол» (2014). Произведения Хайсмит десятки раз экранизировались, а ее личная жизнь не раз становилась объектом дискуссий в СМИ.