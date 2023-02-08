Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит, создавшую «Талантливого мистера Рипли»

Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит, создавшую «Талантливого мистера Рипли»

8 февраля 2023 14:35
Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит, создавшую «Талантливого мистера Рипли»

Режиссером фильма выступает создатель картин «Контроль» и «Самый опасный человек».

Согласно Deadline, Хелен Миррен планирует сыграть главную роль в биографической картине Switzerland («Швейцария»).

Фильм расскажет о последних годах жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (Миррен) Она прославилась как создательница цикла романов о Томе Рипли, ставшего основой для известного фильма «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном. Коротая одинокие дни своей старости в Швейцарских Альпах, Хайсмит неожиданно знакомится с молодым литературным агентом Эдвардом, который получил задание от издательства во что бы то ни стало убедить писательницу выпустить еще одну книгу о Рипли. Сначала героиня стремится отпугнуть незваного гостя, но со временем она проникается идеей поработать с юношей, в результате чего у нее получается создать целый мир, совершенно неотличимый от реальности.

Постановщиком картины выступит кинорежиссер и знаменитый клипмейкер Антон Корбейн, ранее работавший над фильмами «Контроль», который был удостоен особого упоминания на Каннском кинофестивале, «Самый опасный человек» и «Американец». Сценарий картины был написан драматургом и писательницей Джоанной Мюррей-Смит по мотивам собственной одноименной пьесы. Съемки ленты начнутся в Европе в этом году.

Кроме серии романов о Рипли, Хайсмит известна благодаря своим психологическим триллерам «Незнакомцы в поезде», «Глубокие воды» и «Цена соли». По «Цене соли» режиссер Тодд Хейнс снял фильм «Кэрол» (2014). Произведения Хайсмит десятки раз экранизировались, а ее личная жизнь не раз становилась объектом дискуссий в СМИ.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Читать далее 6 февраля 2023
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Читать далее 8 февраля 2023
Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый Читать далее 7 февраля 2023
Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Читать далее 9 февраля 2023
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков Читать далее 7 февраля 2023
Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Читать далее 8 февраля 2023
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Читать далее 9 февраля 2023
Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Читать далее 8 февраля 2023
Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Читать далее 6 февраля 2023
Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Читать далее 9 февраля 2023
Related video