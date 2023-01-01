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Я люблю тебя, Филлип Моррис Я люблю тебя, Филлип Моррис
Киноафиша Фильмы Я люблю тебя, Филлип Моррис Я люблю тебя, Филлип Моррис, 2009: актеры и роли
I Love You Phillip Morris Я люблю тебя, Филлип Моррис 2009 / США
7.1 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Я люблю тебя, Филлип Моррис, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гленн Фикарра Гленн Фикарра Glenn Ficarra Джон Рекуа John Requa
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Лесли Манн Лесли Манн Родриго Санторо Родриго Санторо Rodrigo Santoro Дэмеон Кларк Dameon Clarke Дэвид Дженсен David Jensen Маркус Лайл Браун Marcus Lyle Brown Уэнди Майклс Кен Клемент Ken Clement Энтони Короне Antoni Corone Томми Дэвис Tommy Davis Джефф Гэлпин Кит Хадсон Keith Hudson Синтия ЛеБланк Элтон ЛеБланк Шон Бойд Sean Boyd Джонни Рок Johnny Rock Бреннан Браун Brennan Brown Моргана Шоу Петр Федоров Петр Федоров Тимур Батрутдинов Тимур Батрутдинов Луис Хертэм Луис Хертэм Louis Herthum Марк Маколей Marc Macaulay
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
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