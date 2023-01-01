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Пила 2
Пила 2, 2005: актеры и роли
Saw II
Пила 2
2005 / США
7.4
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Пила 2, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Darren Lynn Bousman
В ролях
Тобин Белл
Tobin Bell
Лирик Бент
Джон Фэллон
John Fallon
Фрэнки Джи
Franky Gee
Ноум Дженкинс
Эрик Кнудсен
Erik Knudsen
Дина Мейер
Dina Meyer
Тони Нэппо
Гленн Пламмер
Glenn Plummer
Шоуни Смит
Shownee Smith
Эмманюэль Вожье
Донни Уолберг
Donnie Wahlberg
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