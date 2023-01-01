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Киноафиша Фильмы Пила 2 Пила 2, 2005: актеры и роли
Saw II Пила 2 2005 / США
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Пила 2, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Линн Боусман Даррен Линн Боусман Darren Lynn Bousman
В ролях
Тобин Белл Тобин Белл Tobin Bell Лирик Бент Джон Фэллон John Fallon Фрэнки Джи Franky Gee Ноум Дженкинс Эрик Кнудсен Erik Knudsen Дина Мейер Дина Мейер Dina Meyer Тони Нэппо Гленн Пламмер Glenn Plummer Шоуни Смит Shownee Smith Эмманюэль Вожье Донни Уолберг Donnie Wahlberg
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