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Пила 2 Пила 2
Киноафиша Фильмы Пила 2 Отзывы о фильме «Пила 2»
Saw II Пила 2 2005 / США
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Пила 2»

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Наша рецензия

«Пила-2» – классическая иллюстрация «золотого правила» почти всех (за редчайшим исключением) сиквелов: «Природа отдыхает на детях гениев». Когда энергия первоначальной идеи угасает, остаются лишь механические перепевы прежней мелодии, отягощенные вдобавок чрезмерно разросшимися техническими деталями. Если бы не было первой «Пилы», поставленной в 2004-м прошедшим австралийскую киновыучку малайзийцем Джеймсом Уэном, то вторая, смастеренная канзасцем Дарреном Линном Бузманом, возможно, еще имела…

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ice_and1 2 апреля 2015, 12:51
Говорят сиквел лучше оригинала!

Кто знает, когда Пила 2 выйдет на экраны Российских кинотеатров?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
П2 - тень первой части
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lelik 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ооочень интересный.Как и первая часть.Немеренно много неожиданностей.✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мерзавка 2 апреля 2015, 12:51
ПИЛА РУЛИТ! Очень крутой фильм, я правда чуть не обосралась.., но это ничего!.. Очень хочу посмотреть ПИЛУ 2. Конец реально неожиданный!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Маняня! 2 апреля 2015, 12:51
Ага 12 января.. СПЕШИТЕ!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лева 2 апреля 2015, 12:51
Ващще крутой фильмец!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лева 2 апреля 2015, 12:51
✊ Я чуть не ............. в кино!null
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
scarab 2 апреля 2015, 12:51
первая часть посильнее была имхо. Только вот в кино у нас ведь её не показывали? А вторая - смотрел экранку (еще в ноябре), т.к. не знал что её будут показывать в кино, так бы дождался.. Так вот вторая послабее по содержанию имхо, и уже ожидаемая атмосфера - но все равно прикольно :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис 2 апреля 2015, 12:51
Концовка лажа. Просто испоганила весь фильм. Даже не помню, что там вообще было из за дебильного конца. Ждем пилу 3, 4, 5, 6, смену актеров, 7, 8, 9..... Концовка в первой части была по настоящему неожиданной. Тут - слабая троечка. Фтопку такое кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Руся 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный обязательно сходите✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sand 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень непонравился. Сюжет оставляет желать лучшего. Концовка - просто попытка подражания корейским/японским ужасам. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Piter 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Eva от 01/02/2006 - 22:35:31




А дальше то что с этим делать???!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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