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«Пила-2» – классическая иллюстрация «золотого правила» почти всех (за редчайшим исключением) сиквелов: «Природа отдыхает на детях гениев». Когда энергия первоначальной идеи угасает, остаются лишь механические перепевы прежней мелодии, отягощенные вдобавок чрезмерно разросшимися техническими деталями. Если бы не было первой «Пилы», поставленной в 2004-м прошедшим австралийскую киновыучку малайзийцем Джеймсом Уэном, то вторая, смастеренная канзасцем Дарреном Линном Бузманом, возможно, еще имела…