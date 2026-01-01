Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Большие надежды 1946

Оскар 1948 Оскар 1948
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
