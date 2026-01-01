Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Большие надежды
Награды и номинации фильма Большие надежды 1946
Оскар 1948
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
