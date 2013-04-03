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Большие надежды
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Great Expectations

Большие надежды, 2013

2013 / Великобритания
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Пип, выросший в доме своей старшей сестры, в будущем должен стать кузнецом. Однажды Пипа приглашает к себе в гости мисс Хэвишем, подыскивающая товарища для своей подопечной Эстеллы. На мальчика производит неизгладимое впечатление красота девушки и странное, пожелтевшее от времени, свадебное платье, которое носит ее опекунша.

Пип решает, что он не достоин аристократичной Эстеллы, однако внезапно выясняется, что некий доброжелатель готов выделить средства на образование мальчика в Лондоне. На этом череда загадочных совпадений не заканчивается – на горизонте начинает маячить тень беглого каторжника Мэгвича, которому Пип однажды в сочельник помог на болотах…

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 апреля 2013
Режиссер
Грэм МакЛарен
В ролях
Тэйлор Джей-Дэйвис
Пол Найвисон
Паула Уилкокс
Грэйс Роу
Джош Элвелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большие надежды 2 постера
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