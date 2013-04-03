Большие надежды, 2013

Пип, выросший в доме своей старшей сестры, в будущем должен стать кузнецом. Однажды Пипа приглашает к себе в гости мисс Хэвишем, подыскивающая товарища для своей подопечной Эстеллы. На мальчика производит неизгладимое впечатление красота девушки и странное, пожелтевшее от времени, свадебное платье, которое носит ее опекунша.

Пип решает, что он не достоин аристократичной Эстеллы, однако внезапно выясняется, что некий доброжелатель готов выделить средства на образование мальчика в Лондоне. На этом череда загадочных совпадений не заканчивается – на горизонте начинает маячить тень беглого каторжника Мэгвича, которому Пип однажды в сочельник помог на болотах…