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Экипаж
Экипаж, 1980: актеры и роли
Экипаж
1980 / СССР
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Экипаж, 1980: актеры и роли
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Режиссер
Александр Митта
Alexander Mitta
В ролях
Георгий Жженов
Анатолий Васильев
Anatoly Vasilyev
Леонид Филатов
Александра Яковлева
Aleksandra Yakovleva
Ирина Акулова
Irina Akulova
Екатерина Васильева
Юрий Горобец
Yury Gorobets
Комаки Курихара
Komaki Kurihara
Александр Павлов
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