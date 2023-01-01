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Киноафиша Фильмы Экипаж Экипаж, 1980: актеры и роли
Экипаж 1980 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Экипаж, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Митта Александр Митта Alexander Mitta
В ролях
Георгий Жженов Георгий Жженов Анатолий Васильев Анатолий Васильев Anatoly Vasilyev Леонид Филатов Леонид Филатов Александра Яковлева Aleksandra Yakovleva Ирина Акулова Irina Akulova Екатерина Васильева Екатерина Васильева Юрий Горобец Yury Gorobets Комаки Курихара Komaki Kurihara Александр Павлов Галина Гладкова Galina Gladkova Роман Монин Мария Скворцова Елена Коренева Елена Коренева Александр Потапов Aleksandr Potapov Иван Рыжов Иван Рыжов Герман Юшко German Yushko Анна Фроловцева Анна Фроловцева
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