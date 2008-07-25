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Poster of Step Brothers
6.7
Step Brothers - Trailer
Kinoafisha Films Step Brothers
6.7

Step Brothers

, 2008
Step Brothers
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Step Brothers
6.7
Step Brothers - Trailer
Step Brothers  Trailer

Cast

John C. Reilly
John C. Reilly
Dale Doback
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Dr. Robert Doback
Adam Scott
Adam Scott
Derek
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Alice
Mary Steenburgen
Mary Steenburgen
Nancy Huff
Will Ferrell
Will Ferrell
Brennan Huff
Andrea Savage
Andrea Savage
Denise
Lurie Poston
Tommy
Elizabeth Yozamp
Tiffany
Logan Manus
Chris Gardoki
Director Adam McKay
Writer Will Ferrell, Adam McKay, John C. Reilly
Composer Jon Brion
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2008
Online premiere 29 August 2008
World premiere 25 July 2008
Release date
4 September 2008 Russia 16+
11 September 2008 Australia
4 September 2008 Belarus
5 February 2009 Brazil
26 September 2008 Bulgaria
25 July 2008 Canada
24 February 2009 Denmark
19 November 2008 France
11 September 2008 Germany
29 August 2008 Great Britain
24 October 2008 Italy
4 September 2008 Kazakhstan
1 February 2009 Netherlands
25 September 2008 Portugal
31 October 2008 Spain
3 October 2008 Sweden
25 July 2008 USA
4 September 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $128,110,667
Production Columbia Pictures, Relativity Media, Apatow Productions
Also known as
Step Brothers, Hermanastros, Adelfia gia... klamata, Anh Em Ghẻ, Baradarhaye Natani, Bracia przyrodni, Bratri z donucení, Demi-frères, Filhos e Enteados, Frangins malgré eux, Fratellastri a 40 anni, Frati vitregi, Frați vitregi, Germans per pebrots, Halv-brødre, Hermanos por pelotas, Ibroliai, Kasuvennad, Luda braća, Nora brata, O'gay aka-uka, Pusbrāļi, Quase Irmãos, Stiefbrüder, Styvbröder, Tesó-Tusa, Üvey Kardeşler, Velipuolet, Αδέλφια για... κλάματα, Доведени братя, Зведені брати, Полубраћа, Сводные братья, ستيب براذرز, 俺たちステップ・ブラザーズ　義兄弟, 爛兄爛弟, Bratři z donucení, Ögey Qardaşlar, Die Stiefbrüder

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Step Brothers - Trailer
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Quotes

Brennan Huff This house is a fucking prison!
Dale Doback On Planet Bullshit!
Brennan Huff In the galaxy of This Sucks Camel Dicks!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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