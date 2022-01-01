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Гнездо жаворонка Гнездо жаворонка
Киноафиша Фильмы Гнездо жаворонка Гнездо жаворонка, 2007: актеры и роли
Masseria delle allodole, La Гнездо жаворонка 2007 / Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Гнездо жаворонка, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани Паоло Тавиани Paolo Taviani Витторио Тавиани Vittorio Taviani
В ролях
Паз Вега Паз Вега Paz Vega Алессандро Презиоси Мориц Бляйбтрой Мориц Бляйбтрой Moritz Bleibtreu Анджела Молина Арсини Ханджан Мариано Ригильо Христо Шопов Hristo Shopov
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