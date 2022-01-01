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Гнездо жаворонка
Гнездо жаворонка, 2007: актеры и роли
Masseria delle allodole, La
Гнездо жаворонка
2007 / Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
Трейлер
7.4
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31
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
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Гнездо жаворонка, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани
Paolo Taviani
Витторио Тавиани
Vittorio Taviani
В ролях
Паз Вега
Paz Vega
Алессандро Презиоси
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Анджела Молина
Арсини Ханджан
Мариано Ригильо
Христо Шопов
Hristo Shopov
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