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Время прощания
Отзывы о фильме «Время прощания»
Time to Leave / Temps qui reste, Le
Время прощания
2005 / Франция
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Алексей
2 апреля 2015, 12:51
Жизнеутверждающим фильм назвать сложно, с достучаться до небес ни в какое сравнение не идёт, да и на п... не очень приятно смотреть было
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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О
2 апреля 2015, 12:51
Фильм у Озона получился глубокий, искренний, и я бы даже сказал, мудрый. Из куколки вылупилась прекрасная бабочка. Ему удалось понять пульс нового века, еще не совсем четкий, иногда заглушаемый барабанной дробью века ушедшего. Эстетика фильма не проста и находит отклик в сознании тех, у кого эта новая чуственность появилась. Неудивительна и однозначно негативная реакция критики из поколения остроумно кем-то названного "восьмидерастов", а также доморощенных форумных писак, неумело компилирующих чужие критические отзывы с иностранных и российских кинофорумов.
Вообщем, смело идите в кинотеатр и наслаждайтесь. Не пугайтесь гей-тематики, фильм не про это и геям он скорее не понравится.
2 апреля 2015, 12:51
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Вообщем, смело идите в кинотеатр и наслаждайтесь. Не пугайтесь гей-тематики, фильм не про это и геям он скорее не понравится.
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