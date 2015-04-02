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Time to Leave / Temps qui reste, Le Время прощания 2005 / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Время прощания»

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Алексей 2 апреля 2015, 12:51
Жизнеутверждающим фильм назвать сложно, с достучаться до небес ни в какое сравнение не идёт, да и на п... не очень приятно смотреть было
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
О 2 апреля 2015, 12:51
Фильм у Озона получился глубокий, искренний, и я бы даже сказал, мудрый. Из куколки вылупилась прекрасная бабочка. Ему удалось понять пульс нового века, еще не совсем четкий, иногда заглушаемый барабанной дробью века ушедшего. Эстетика фильма не проста и находит отклик в сознании тех, у кого эта новая чуственность появилась. Неудивительна и однозначно негативная реакция критики из поколения остроумно кем-то названного "восьмидерастов", а также доморощенных форумных писак, неумело компилирующих чужие критические отзывы с иностранных и российских кинофорумов.

Вообщем, смело идите в кинотеатр и наслаждайтесь. Не пугайтесь гей-тематики, фильм не про это и геям он скорее не понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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