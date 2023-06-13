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Бегущий человек Бегущий человек
Киноафиша Фильмы Бегущий человек Отзывы о фильме «Бегущий человек»
The Running Man Бегущий человек 1987 / США
7.6 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Бегущий человек»

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Владимир 13 июня 2023, 12:41
Оценка
Культовая классика. Возможно, могу ошибаться, но сюжет этого фильма стал неким прародителем такого жанра как "Королевская битва". Фильм изобилует экшеном, присутствуют и "развлекательные" моменты. Смотрится легко, хороший фильм
13 июня 2023, 12:41 Ответить
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