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Бегущий человек
Отзывы о фильме «Бегущий человек»
The Running Man
Бегущий человек
1987 / США
7.6
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Владимир
13 июня 2023, 12:41
Оценка
Культовая классика. Возможно, могу ошибаться, но сюжет этого фильма стал неким прародителем такого жанра как "Королевская битва". Фильм изобилует экшеном, присутствуют и "развлекательные" моменты. Смотрится легко, хороший фильм
13 июня 2023, 12:41
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