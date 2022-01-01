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Хроники Хуаду: Лезвие розы
Киноафиша Фильмы Хроники Хуаду: Лезвие розы Хроники Хуаду: Лезвие розы, 2004: актеры и роли
Fa dou daai jin Хроники Хуаду: Лезвие розы 2004 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Хроники Хуаду: Лезвие розы, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патрик Леунг Кори Юэн
В ролях
Шарлин Чой Гиллиан Чун Gillian Chung Донни Йен Донни Йен Donnie Yen Эдисон Чен Edison Chen Тони Люн Ка Фай Tony Leung Ka-fai Ку Йин Дэниэл Ву Дэниэл Ву Daniel Wu Бинбин Фань Бинбин Фань Bingbing Fan Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan
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